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Son dakika: Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

Son dakika haberi: Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç bekleniyordu. Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna ilk kez A Haber ulaştı..Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı...

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:50
Son dakika: Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

Bahçeşehir'de 2009'da Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde olduğu dönem intihar ettiği açıklanmış ancak şüpheli bulunan ölümün ardından Karabulut Ailesi fethi kabir yapılarak mezarın açılıp DNA testi işlemi yapılmasını talep etti.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

Yıllardır dillerden düşmeyen bu şüphenin ardından iki ailenin, "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebini sonunda kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat verdi.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

KAYIT ALTINA ALINDI

15 yıl önceki cinayette soru işaretlerinin kalkması için 3 Ekim günü saat 11.00 itibarıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar başladı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

Delil kaybı olmaması için polis ekipleri de adli heyetin güvenliğini sağladı.

Son dakika: Cem Garipoğlu’nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...

Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan çalışmalar sırasında İstanbul Adli Tıp Kurumu yetkilileri, olay yeri inceleme ekipleri ve kamera ve fotoğraf çekimi yapacak uzmanlar hazır bulundu. Tüm işlemler polis kameralarıyla kayda alındı.

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