Son dakika: Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu belli oldu! Kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemesi yapıldı...
Son dakika haberi: Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç bekleniyordu. Garipoğlu'nun Adli Tıp raporuna ilk kez A Haber ulaştı..Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:50