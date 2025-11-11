Trend Galeri Trend Yaşam Cennetin Çocukları 10. Bölüm Fragmanı izle: “Bitti mi yani Arafköy macerası?” Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayında!

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümdeki gelişmelerin ardından izleyenler fragmana odaklandı. Yeni bölümden ipuçları verecek fragman şimdiden merak uyandırıyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:09
Cennetin Çocukları 10. bölüm fragmanı için izleyiciler heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Son bölümde dizideki dramatik sahneler ve karakterlerin yaşadığı karmaşık ilişkiler sonrasında gözler sonraki bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI 10. BÖLÜM FRAGMANI

Cennetin Çocukları, İskender'in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender ve Gönül artık bir yol ayrımındadır. Gönül daha fazla dayanamaz, İskender ile yüzleşir. Bu yüzleşmede neler itiraf edilecektir?

Sezen, Adem ve ailesi için kendini feda edip, Şeref'e boyun eğer. Adem, Sezen'i kurtarmak için ne yapacaktır? Bayram, aşkını unutmaya çalışırken Yasemin, aşkı için fedakârlığıyla sınanır. Kuzenler tekrar birleşir ve yeni bir maceraya atılır. Bu kez başarılı olabilecekler midir?

