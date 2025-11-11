Cennetin Çocukları 10. Bölüm Fragmanı izle: “Bitti mi yani Arafköy macerası?” Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayında!

CENNETİN ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender ve Gönül artık bir yol ayrımındadır. Gönül daha fazla dayanamaz, İskender ile yüzleşir. Bu yüzleşmede neler itiraf edilecektir?

Sezen, Adem ve ailesi için kendini feda edip, Şeref'e boyun eğer. Adem, Sezen'i kurtarmak için ne yapacaktır? Bayram, aşkını unutmaya çalışırken Yasemin, aşkı için fedakârlığıyla sınanır. Kuzenler tekrar birleşir ve yeni bir maceraya atılır. Bu kez başarılı olabilecekler midir?