Trend Galeri Trend Yaşam Cennetin Çocukları 12. bölüm izle: TRT 1 ile Cennetin Çocukları izle

TRT 1 ekranlarının Pazar akşamları yayımlanan dizisi, bu akşam yepyeni ve duygusal bir bölümle ekrana geliyor. 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan Cennetin Çocukları 12. bölüm izle ekranı ile masum çocukların yetişkinlikte zorlu hayat mücadelesi ve aralarındaki sıcacık bağı bir kez daha gözler önüne serecek. İşte TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle seçenekleri ve yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.12.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:30
Cennetin Çocukları, 12. bölümüyle takip ediliyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünde yeniden heyecan doruğa ulaşıyor. TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle ve bölümdeki kritik anlar:

CENNETİN ÇOCUKLARI 12. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü yayımlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Adem ve Sezen sonunda nişanlanmış, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki her şey gerçekten bu kadar kolay mı olacaktır?

Saf birer âşığa dönüşen Yasemin, Nilüfer ve Bayram aşklarına kavuşabilecekler mi?

İskender sürekli deşifre olma tehlikesi altındayken herkes, evlilik sırasının artık ona ve Gönül'e geldiğini düşünmektedir. İskender, hem kimliğini gizlemeyi hem de Gönül ile yeni bir hayata başlamayı başarabilecek midir?

