Trend Galeri Trend Yaşam CENNETİN ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: "Gözlerinde sürekli ağlayan bir çocuk var!" Cennetin Çocukları fragmanı yayında!

TRT 1'in dizisi Cennetin Çocukları, son bölümdeki olayların ardından izleyicilerin ilgisini çekti. Şimdi takipçiler, gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek için 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.10.2025 00:25
Cennetin Çocukları dizisi, 5. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyicilerin ilgisini topladı. Takipçiler, gelecek hafta ekrana gelecek bölümle ilgili ipuçları veren 6. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı hakkında güncel bilgiler…

CENNETİN ÇOCUKLARI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Cennetin Çocukları, İskender'in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari/bolum

CENNETİN ÇOCUKLARI 5.BÖLÜM ÖZETİ

İskender, Ayla'yı gördüğünde geçmişte kaçtığı her şeyle yeniden yüzleşir. Artık gizlediği her şeyin ortaya çıkması an meselesidir. Ayşe'nin gözlerini açtırmak için çabalarken, Doktor Gönül'le eskisi gibi olma isteği de giderek artar.

Ayla hafızası yerine geldiğinde ne yapacaktır? Onu buraya getiren hikâye nedir? Tüm olanlardan sonra Bayram yeniden nasıl hayata dönecektir?

Adem ve Sezen üstlerindeki şüpheyi kaldırabilecek mi? Yoksa daha önemli olan tüm bu şüphelerin gerçek olması mı?

