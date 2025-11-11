Trend
CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMAN: “Bitti mi yani Arafköy macerası?” Cennetin Çocukları 10. bölüm fragmanı yayında! 🎬
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları, 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümdeki gelişmelerin ardından izleyenler fragmana odaklandı. Yeni bölümden ipuçları verecek fragman şimdiden merak uyandırıyor. Peki, Cennetin Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 11.11.2025 00:19