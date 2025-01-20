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Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! "Öldürmedim, intihar etti"

Kan donduran olay Antalya'nın Aksu ilçesi'nde 19.00 sıralarında yaşandı. Belediyede çalışan Okudan 9 Şubat'ta, kokoreç satışıyla ilgilenen arkadaşı İsmail Oran ile bir araya geldi. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette, iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurup öldüren İsmail Oran, Okudan'ın cesedininin bulunmaması için üzerini çalılar ile kapattı. Olay yerinden kaçan Oran, arkadaşının babasına ait kamyoneti Serik Caddesi'nde kilitli halde bıraktı. Olayın ardından Tuncay Okudan'ın evine giden İsmail Oran, eşinin"Tuncay ile birlikte değil miydiniz?" sorusuna verdiği cevaplar ise şoke etti. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:41
Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! Öldürmedim, intihar etti

Olay, 11 Şubat saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Tuncay Okudan, 9 Şubat'ta, kokoreç satışıyla uğraşan arkadaşı İsmail Oran ile minibüste satış yapmak için ortak oldu. İki gün sonra Okudan, babasına ait kamyonetle arkadaşı Oran ile buluştu. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette, taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurup öldüren İsmail Oran, cesedi Aksu Çayı yakınlarına götürerek attı. İsmail Oran, Okudan'ın cesedinin bulunmaması için üzerini çalılarla kapattı. Olay yerinden ayrılan Oran, arkadaşının babasına ait kamyoneti Serik Caddesi'nde kilitli halde bırakıp kaçtı.

Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! Öldürmedim, intihar etti

AYAKKABI, KAN VE BEYNE AİT DOKU BULUNDU

Tuncay Okudan'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada kamyonet bulundu. Polis ekiplerinin araçta yaptıkları incelemede, Okudan'a ait ayakkabısının teki, kan ve beyne ait doku parçasının yanı sıra, 2 boş kovan bulundu.

Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! Öldürmedim, intihar etti

100 GÜVENLİK KAMERASI, 300 SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuncay Okudan'ın en son İsmail Oran ile görüştüğünü belirleyerek takibe başladı. Ekipler, Aksu ilçesinde 5 mahallede 100'e yakın güvenlik kamerasıyla 300 saate yakın görüntü izledi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından cinayeti işlediği şüphesiyle İsmail Oran'ı gözaltına aldı. Cinayet aleti tabanca ise Murtuna Mahallesi'ndeki bir depoya yakın noktada ekipler tarafından bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oran, tutuklandı.

Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! Öldürmedim, intihar etti

KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Tuncay Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında aradı, ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. 24 Şubat günü sabah saatlerinde ördek avlamak için Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin su kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, burada cesetle karşılaşınca durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bütünlüğü bozulan ve çürüyen cesedin, yapılan incelemede Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi.

Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! Öldürmedim, intihar etti

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İsmail Oran hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Oran, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasında olay günü Tuncay Okudan'la birlikte kokoreç aracı için köfte almaya gittiklerini belirten İsmail Oran, "Birlikte uyuşturucu madde kullandık. Sonra köfteleri alıp kokoreç aracına koyacaktık. Fakat aracın aküsü bitmişti. Tuncay araçta kaldı. Ben de depoya gittim. Tuncay o esnada eşi ile konuşuyordu. Depodayken silah sesi duydum. Tuncay'ın sıktığını düşündüm çünkü yanında silah vardı. Araca geldiğimde Tuncay'ın başını sola doğru yatmış vaziyette gördüm. Kafasına dokunduğumda elim kan oldu. Şoka girdim ve korktum. Tuncay'ı sağ ön koltuğa çekerek yatırdım. Gökdere tarafına gittim. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Tuncay intihar etti. Ben öldürmedim" dedi.

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