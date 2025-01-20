Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! "Öldürmedim, intihar etti"

Kan donduran olay Antalya'nın Aksu ilçesi'nde 19.00 sıralarında yaşandı. Belediyede çalışan Okudan 9 Şubat'ta, kokoreç satışıyla ilgilenen arkadaşı İsmail Oran ile bir araya geldi. Bir süre Serik Caddesi'nde seyir halinde olan kamyonette, iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre yanında bulundurduğu tabanca ile Tuncay Okudan'ı başından vurup öldüren İsmail Oran, Okudan'ın cesedininin bulunmaması için üzerini çalılar ile kapattı. Olay yerinden kaçan Oran, arkadaşının babasına ait kamyoneti Serik Caddesi'nde kilitli halde bıraktı. Olayın ardından Tuncay Okudan'ın evine giden İsmail Oran, eşinin"Tuncay ile birlikte değil miydiniz?" sorusuna verdiği cevaplar ise şoke etti. İşte haberin detayları...