Cesedi 12 gün sonra ördek avında bulunmuştu! Katilin ifadesi pes dedirtti! "Öldürmedim, intihar etti"

KÖPEK ÇAY KENARINDA BİR ŞEYLER KOKLADI

Bu sırada ailesi de uzun süre haber alamadıkları Tuncay Okudan'ın cesedini ilçenin farklı noktalarında aradı, ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. 24 Şubat günü sabah saatlerinde ördek avlamak için Aksu Çayı'nın kenarına gelen Orhan Kaya, köpeğinin su kenarında bir şeyler kokladığını görünce yanına gitti. Kaya, burada cesetle karşılaşınca durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bütünlüğü bozulan ve çürüyen cesedin, yapılan incelemede Tuncay Okudan'a ait olduğu belirlendi.