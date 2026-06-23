CHP’li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Gelsin canavar gibi konuşurum

"BENDEN 150 BİN EURO ALMAK İÇİN BU TARAFI MÜHÜRLÜYORLAR"

İrfan Durmuşoğlu'nun talep edilen 150 bin Euro'yu ödememesi üzerine, belediye yönetiminin bu şahsın takibindeki diğer inşaat işlerine baskı kurduğu ortaya çıktı. Durmuşoğlu, parayı vermediği için Pazar Sokağı, Burhan Sokak ve Şehit Ümit Ortaç Sokak üzerindeki diğer projelerinin mühürlendiğini ifade etti. Tapelerde, İrfan Durmuşoğlu'nun, belediye yönetimini kastederek "Benden 150 bin Dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar"* dediği ve durumu "i...lik" ve "o....luk" olarak nitelediği saptandı.

GÜVENLİK DAİRE AMİRİ HARD DİSKLERİ TESLİM ETTİ

Yolsuzluk ağını deşifre eden en önemli unsur, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Güvenlik Daire Amiri olan Kasım Turan'ın savcılığa verdiği ifade oldu. Turan, belediye içinde bir "rüşvet çarkı" kurulduğunu fark ettikten sonra, belediye binasındaki kamera görüntülerini ve para trafiklerini kanıtlamak amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu hard diskleri yanına aldı. Turan, 24 Mart 2026'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek bu kayıtları teslim edebileceğini belirtirken, bunun üzerine 25 Mart 2026'da emniyet birimleri tarafından 2 adet hard disk muhafaza altına alınmış ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Mart 2026 tarihli kararıyla bu disklere resmen el konuldu.