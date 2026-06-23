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CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Gelsin canavar gibi konuşurum
CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı: Gelsin canavar gibi konuşurum
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı. Dosyada, belediye yönetimi, başkan yardımcıları, bazı belediye personeli, iş takipçileri, mülk sahipleri ve işletmeciler arasında geçen konuşmalar rüşvet çarkının büyüklüğünü gözler önüne serildi. Akpolat'ın Heybeliada'da İsveç merkezli bir oyun firmasının CEO'su Müge Bouillon'a ait lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre oldu. Yılmaz, "Başkanım, 150 bin Euro'dan aşağı inmememiz lazım" derken, Akpolat ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin Euro'nun altına inmeyelim" dediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:07