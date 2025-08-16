Trend Galeri Trend Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto MP sonuçları tıkla-öğren

Her hafta milyonlarca kişi tarafından merakla takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle televizyon veya internet başına geçen katılımcılar, Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayınında şanslarını sınıyor. Son çekiliş 16 Ağustos Cumartesi akşamı yapıldı ve kazandıran numaralar açıklanacak. Şans oyunları tutkunlarının heyecanla beklediği bu sonuçlar bir kez daha gündem oldu. İşte, 16 Ağustos tarihli çekilişte çıkan şanslı sayılar…

Giriş Tarihi: 16.08.2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:31
16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Noter eşliğinde yapılan çekiliş sonrası şanslı numaraları öğrenmek isteyenler, resmi bilet sorgulama platformuna yoğun ilgi gösterdi. İşte 16 Ağustos çekilişinin kazanan numaraları ve detaylar.

16 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
16 Ağustos 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir

16 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
16 Ağustos 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verielcektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

