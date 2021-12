Çilingire açtırdıkları evi darmadağın ettiler! Uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar

"OLAY ANI KAMERADA"

Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mini etekli dekolte giyimli iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. Evde rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki hırsız, uyuyan çocuğun elinden telefonu alıp, orada oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar kameraya yansıdı.