Çin beşini birden uzaya gönderdi!

Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.