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Çin beşini birden uzaya gönderdi!

Çin uzaydaki araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Çin'in Ay'daki aracı Yutu-2 ilginç bir keşfe imza atmıştı. Ay'ın karanlık tarafında görev yapan Yutu-2 tarafından çekilen görüntüde uzak mesafede küp şeklinde ilginç bir cisim olduğu tespit edilmişti. Diğer yandan Çin kısa süre önce yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 16:18
Çin beşini birden uzaya gönderdi!

Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi. Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.

Çin beşini birden uzaya gönderdi!

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.

Çin beşini birden uzaya gönderdi!

Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.

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