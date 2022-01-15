Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş'ten sonra yapay Ay inşa etti!

Çinli bilim insanları, gelecekteki keşif misyonları için taykonotların hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla Dünya'nın uydusuna benzer yer çekimine sahip bir "Yapay Ay" inşa etti. South China Morning Post'un haberine göre yapay Ay, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xuzhou kentinde bulunuyor.

Öte yandan, şu anda Dünya'da düşük yer çekimini simüle etmek, serbest düşüşe giren ve ardından havaya geri tırmanabilen bir uçak kullanmayı gerektiriyor ve bu işlemi gerçekleştirmek dakikalar sürüyor.

Ancak, Çinili bilim insanları 1,2 metrekarelik küçük bir odadan oluşan yeni Ay simülatöründe, düşük veya sıfır yer çekimin ayarının istenildiği sıklıkta kullanılabildiğini ve saniyeler içinde hazır olduğunu bildirdi. Simülatörde aynı zamanda, Ay'ın yüzeyinde bulunanlar kadar hafif kayaların ve kum tanelerinin bulunduğu bir yüzey oluşturulduğu aktarıldı.

Diğer taraftan Ay'daki yer çekimi kuvveti, Dünya'dakinin altıda biri kadar ve yapay yerçekimi odasının içinde ekip, düşük bir yerçekimi kuvvetinin "havaya yükselme etkilerini" simüle etmek için güçlü bir manyetik alan kullanıyor.