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Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş'ten sonra yapay Ay inşa etti!

Çin "Yapay Güneş" olarak adlandırılan nükleer füzyon reaktörüne sahip. Geçtiğimiz günlerce reaktör 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalışarak bir dünya rekoruna imza atmıştı. Yapay Güneş geçtiğimiz aylarda yapılan bir denemde Güneş'in 10 katı sıcaklığa ulaşmayı başarmıştı. Çin şimdi de "Yapay Ay" inşa etti. Uzay projelerinde büyük bir atılım yapan Çin, yapay Ay ile daha önce yapamadığı testleri gerçekleştirebilecek. Peki söz konusu yapay Ay tam olarak nedir? Nasıl çalışıyor? Çin ne gibi testler yapmayı planlıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 15:33
Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş’ten sonra yapay Ay inşa etti!

Çinli bilim insanları, gelecekteki keşif misyonları için taykonotların hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla Dünya'nın uydusuna benzer yer çekimine sahip bir "Yapay Ay" inşa etti. South China Morning Post'un haberine göre yapay Ay, Çin'in Jiangsu eyaletindeki Xuzhou kentinde bulunuyor.

Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş’ten sonra yapay Ay inşa etti!

Öte yandan, şu anda Dünya'da düşük yer çekimini simüle etmek, serbest düşüşe giren ve ardından havaya geri tırmanabilen bir uçak kullanmayı gerektiriyor ve bu işlemi gerçekleştirmek dakikalar sürüyor.

Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş’ten sonra yapay Ay inşa etti!

Ancak, Çinili bilim insanları 1,2 metrekarelik küçük bir odadan oluşan yeni Ay simülatöründe, düşük veya sıfır yer çekimin ayarının istenildiği sıklıkta kullanılabildiğini ve saniyeler içinde hazır olduğunu bildirdi. Simülatörde aynı zamanda, Ay'ın yüzeyinde bulunanlar kadar hafif kayaların ve kum tanelerinin bulunduğu bir yüzey oluşturulduğu aktarıldı.

Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş’ten sonra yapay Ay inşa etti!

Diğer taraftan Ay'daki yer çekimi kuvveti, Dünya'dakinin altıda biri kadar ve yapay yerçekimi odasının içinde ekip, düşük bir yerçekimi kuvvetinin "havaya yükselme etkilerini" simüle etmek için güçlü bir manyetik alan kullanıyor.

Çin bunu da yaptı! Yapay Güneş’ten sonra yapay Ay inşa etti!

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş bilim insanı olan Li Ruilin, "Darbe testi gibi bazı deneyler sadece birkaç saniyeye ihtiyaç duyarken, sünme testi gibi diğer deneyleri birkaç gün sürebilir. Yapay Ay, daha önce gerçekleştirilemeyen çalışmaların yapılmasını sağlayacak" dedi.

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