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Çin'in uzay aracı Ay'da 'küp şeklinde ev' buldu! Dünya Ay'dan gelen bu kareyi konuşuyor

Yıllardır Ay'a insanlı uçuş gerçekleşmedi. Komplo teorisyenleri bu durumun uzaylılar yüzünden kaynaklandığını söylüyordu. İddialara göre uzaylılar insanların Ay'a inmesine izin vermiyordu. Ancak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Artemis projesi ile Ay'a yeniden insan gönderecek. Hatta yakın gelecekte Ay'ın yüzeyinde ve yörüngesinde üsler kurulması bile planlanıyor. Amerika dışında Çin de Ay'da araştırmalar yapıyor. Kısa süre önce Çin'in keşif aracı Yutu-2'den gelen bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Çünkü uzay aracının çektiği karede küp şeklinde küçük boyutlarda bir eve benzeyen cisim yer alıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:07
Çin’in uzay aracı Ay’da ’küp şeklinde ev’ buldu! Dünya Ay’dan gelen bu kareyi konuşuyor

Çin keşif aracı Yutu-2, Chang'e-4 Ay misyonunun bir parçası olarak 2019'da Ay'ın karanlık tarafına iniş yaptı. O zamandan beridir keşif görevini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yutu-2 ilginç bir keşfe imza attı. Çünkü uzay aracı uzak bir noktada dikkat çekici bir nesne buldu.

Çin’in uzay aracı Ay’da ’küp şeklinde ev’ buldu! Dünya Ay’dan gelen bu kareyi konuşuyor

Çin'in Ay programını takip eden Andrew Jones attığı Tweet mesajlarında, Yutu-2'den gelen görüntüde uzak bir noktada küp şeklinde minik bir eve benzeyen cisim olduğunu söyledi. Yutu-2'den sorumlu araştırma ekibi, bu nesneye daha yakından bakmayı planlıyor.

Çin’in uzay aracı Ay’da ’küp şeklinde ev’ buldu! Dünya Ay’dan gelen bu kareyi konuşuyor

Şu anda Yutu-2'nin nesneye uzak bir mesafede, bu yüzden cisme daha çok yaklaştıkça ne olduğu ortaya çıkacaktır. Uzmanlar ise yaptığı açıklamada, küp şeklindeki nesnenin kaya veya bir çarpışmadan kalan parça olabileceğini açıkladı. Gök bilimciler Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı meteorların çarpışmalarından kalan birçok krater ve izin olduğunu vurguladı.

Çin’in uzay aracı Ay’da ’küp şeklinde ev’ buldu! Dünya Ay’dan gelen bu kareyi konuşuyor

Diğer yandan bu durum komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi. UFO avcıları, küp nesnenin bir uzay gemisi veya uzaylıların arkalarında bıraktığı başka bir araç olabileceğini ileri sürdü.

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