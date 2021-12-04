Çin’in uzay aracı Ay’da ’küp şeklinde ev’ buldu! Dünya Ay’dan gelen bu kareyi konuşuyor

Çin keşif aracı Yutu-2, Chang'e-4 Ay misyonunun bir parçası olarak 2019'da Ay'ın karanlık tarafına iniş yaptı. O zamandan beridir keşif görevini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yutu-2 ilginç bir keşfe imza attı. Çünkü uzay aracı uzak bir noktada dikkat çekici bir nesne buldu.

Çin'in Ay programını takip eden Andrew Jones attığı Tweet mesajlarında, Yutu-2'den gelen görüntüde uzak bir noktada küp şeklinde minik bir eve benzeyen cisim olduğunu söyledi. Yutu-2'den sorumlu araştırma ekibi, bu nesneye daha yakından bakmayı planlıyor.

Şu anda Yutu-2'nin nesneye uzak bir mesafede, bu yüzden cisme daha çok yaklaştıkça ne olduğu ortaya çıkacaktır. Uzmanlar ise yaptığı açıklamada, küp şeklindeki nesnenin kaya veya bir çarpışmadan kalan parça olabileceğini açıkladı. Gök bilimciler Ay'ın yüzeyinde irili ufaklı meteorların çarpışmalarından kalan birçok krater ve izin olduğunu vurguladı.