Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Vietnamlı iki genç, Lamborghini'ye olan aşklarını dışa vurmak için ilginç bir projeye imza atmış. İtalyan süper otomobil üreticisinin dünya üzerinde en çok tanınan modeli olan Aventador, bu proje ile birlikte farklı bir platformda hayata geçmiş.

İlginç hikaye Youtube üzerinde replika süper otomobil ve motosikletlerin peşine düşen NHẾT TV'den geliyor. Son 18 aydır da bu Lamborghini Aventador SVJ üzerinde çalışan ekip, 150 cc'lik motosiklet motoru ile çalışan kartondan bir Lamborghini modeli üretmeyi başarmış.

Mart ayında başlayan proje ilk olarak çelikten özel üretim bir platforma kavuşmuş. Fakat aracın şasisini üretmek ekibin yaptığı en zor işlerden biri olmuş. Neredeyse hiç birikimleri olmayan ekip, bu şasiyi hurda parçalardan ve çöplerden üretmiş.

Ardından gövdenin inşasına başlayan ikilimiz, tamamen kartondan bir Lamborghini Aventador SVJ yaratmayı başarmış. Araç üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor olsa da ortaya çıkan ürün hiç fena görünmüyor.