Trend Galeri Trend Yaşam Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Lamborghini'nin otomobilleri birçok kişinin hayalini süslüyor. Ancak satın almak için yüzbinlerce hatta milyonlarca doları gözden çıkarmak gerekiyor. İki genç kafadar da Lamborghini sahibi olmak istiyordu ve bunu çöpten topladıkları kartonlarla gerçekleştirdiler. İki gencin yaptıklarını duyanlar ise şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:43
Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Vietnamlı iki genç, Lamborghini'ye olan aşklarını dışa vurmak için ilginç bir projeye imza atmış. İtalyan süper otomobil üreticisinin dünya üzerinde en çok tanınan modeli olan Aventador, bu proje ile birlikte farklı bir platformda hayata geçmiş.

Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

İlginç hikaye Youtube üzerinde replika süper otomobil ve motosikletlerin peşine düşen NHẾT TV'den geliyor. Son 18 aydır da bu Lamborghini Aventador SVJ üzerinde çalışan ekip, 150 cc'lik motosiklet motoru ile çalışan kartondan bir Lamborghini modeli üretmeyi başarmış.

Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Mart ayında başlayan proje ilk olarak çelikten özel üretim bir platforma kavuşmuş. Fakat aracın şasisini üretmek ekibin yaptığı en zor işlerden biri olmuş. Neredeyse hiç birikimleri olmayan ekip, bu şasiyi hurda parçalardan ve çöplerden üretmiş.

Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Ardından gövdenin inşasına başlayan ikilimiz, tamamen kartondan bir Lamborghini Aventador SVJ yaratmayı başarmış. Araç üzerindeki çalışmalar hala devam ediyor olsa da ortaya çıkan ürün hiç fena görünmüyor.

Çöpten topladıkları kartonlarla Lamborghini sahibi oldular! Duyanlar şaşkına döndü!

Vietnam'ın yağmurlu ve nemli havası karton Lamborghini'nin en büyük düşmanı olabilir. Öte yandan ekip bunu da düşünerek fiberglas materyaller ile aracın gövdesini sağlamlaştırmış. (Motor 1 TR)

SON DAKİKA SON DAKİKA