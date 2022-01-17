Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Omicron varyantı tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre; İsveç'te yapılan bir araştırmada koronavirüsün şiddetini azaltan bir gen keşfedildi.

Bilim insanları koronavirüsün şiddetini yüzde 20 azaltan bir gen keşfetti. Bu keşif ile koronavirüse karşı geliştirilecek ilaçlar için önemli bir gelişme kaydedileceği ifade edildi.

Ayrıca bu genin Covid-19 belirtilerinin neden bu kadar değişken olduğu ve bazı kişileri daha sert vurduğunu da açıkladığı ifade edildi.

COVİD-19'U YOK ETMEK İÇİN VÜCUDA BİLGİ GÖNDERİYOR Uzmanlar, keşfedilen gen ile SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderildiğini açıkladı.