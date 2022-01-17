Trend Galeri Trend Yaşam Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Dünya Omicron varyantı ile mücadelesini sürdürürken İsveç'te yapılan bir araştırmada koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir keşifte bulunuldu. On kişiden 8'inde bulunduğu belirtilen gen ile koronavirüs belirtileri ve hastalığın seyrinin değişkenlik göstermesinin nedeni ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 10:37
Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Omicron varyantı tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre; İsveç'te yapılan bir araştırmada koronavirüsün şiddetini azaltan bir gen keşfedildi.

Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Bilim insanları koronavirüsün şiddetini yüzde 20 azaltan bir gen keşfetti. Bu keşif ile koronavirüse karşı geliştirilecek ilaçlar için önemli bir gelişme kaydedileceği ifade edildi.

Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

Ayrıca bu genin Covid-19 belirtilerinin neden bu kadar değişken olduğu ve bazı kişileri daha sert vurduğunu da açıkladığı ifade edildi.

Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

COVİD-19'U YOK ETMEK İÇİN VÜCUDA BİLGİ GÖNDERİYOR

Uzmanlar, keşfedilen gen ile SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderildiğini açıkladı.

Covid-19 ile ilgili kritik gen keşfedildi! Koronavirüsün şiddetini azaltıyor

İsveç'teki Karolinska Institutet'teki araştırmacılara göre, bu gen Afrika kökenli olanlarda 10 kişiden 8'inde görüldüğünü ifade edilirken beyaz Avrupa soyundan gelen her üç kişiden birinde bulunuyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA