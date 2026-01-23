Trend Galeri Trend Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

Bugün milyonlarca Müslüman camilerde bir araya gelerek namazını eda edecek. Vakitleri kaçırmamak için Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı il il ezan vakitleri listesini inceliyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:45
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

Diyanet'in yayınladığı liste ile 23 Ocak 2026 tarihinde 81 ilde Cuma namazının kılınacağı vakitler belli oldu. Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde namaz vakitleri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün öğle ezanı İstanbul'da 13:21'de, Ankara'da 13:05'te, İzmir'de ise 13:28'de okunacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI SAATİ - 23 OCAK 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı ezan vakitleri listesi ile 23 Ocak 2026 cuma namazı saatleri belli oldu.

İSTANBUL: 13:21

ANKARA: 13:05

İZMİR: 13:28

BURSA: 13:20

81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Ocak 2026 Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ezan vakitleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.