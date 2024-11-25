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Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Konya'da yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Yetkin, Cuma namazı kılmaya gittiği için işten atan firma, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi. İşte haberin detayları

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:55
Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Konya'da yaşayan Mehmet Yetkin (42), 4 yıl önce bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Temmuz 2021'de ise Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu.

Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, iş akdi feshedildi. Bunun üzerine Konya 1. İş Mahkemesine başvuran Yetkin, ise iade davası açtı. Yetkin'i haklı bulan mahkeme, "Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek işe iadesine karar verdi.

Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

FİRMAYA 'AYRIMCILIK' TAZMİNATI

Mehmet Yetkin, bunu karar üzerine, firmaya bir de "Ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı. Davanın görüldüğü Konya 2. İş Mahkemesi, işverenin eylemini, İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı buldu. Mahkeme firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etti.

Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

'EMSAL BİR KARAR'

Kararı değerlendiren Mehmet Yetkin, "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Mahkemede bu düşünceyle beni haklı buldu.

Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu durumda olan işçi kardeşlerimiz varsa haklarını arasınlar" dedi. Yetkin'in avukatı Nazife Yavuzer ise, "Mahkemenin verdiği karar, işyerinde ayrımcılığa tabi tutulan tüm işçiler için emsal niteliktedir" diye konuştu.

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