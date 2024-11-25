Cuma namazına giden işçisini çıkartmıştı: ‘Ayrımcılık’ tazminatı ödeyecek

Konya'da yaşayan Mehmet Yetkin (42), 4 yıl önce bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Temmuz 2021'de ise Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu.