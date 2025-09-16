Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 200 Lira, Şifası Paha Biçilemez

Hasat zamanının başlamasıyla birlikte tezgahlarda 200 liradan satışa çıkan alıç, hem meyve olarak hem de sirke olarak kullanıma sunuluyor. Kalp damar sağlığı, kolesterol ve tansiyon için faydaları bulunan meyve diyeti desteklemesi yönüyle de tercih ediliyor. Kilosu 200 TL'ye Alıcı Buluyor! Hatay'da Şifa Deposu Alıçta Hasat Zamanı Hatay'ın Belen ilçesinde çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olan alıçta hasat dönemi başladı. Yaklaşık bin dönümlük arazide toplanan alıç, bahçeden kilosu 200 TL'ye alıcı buluyor. Bu yıl kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle verimde kayıplar yaşansa da üreticiler, eylülün 20'sine kadar devam edecek hasattan umutlu. Yüksek talep sayesinde üreticiler, sezon boyunca topladıkları alıcı hem iç pazara hem de ihracata sunuyor. Özellikle kış aylarında şifasına olan ilgi daha da artıyor. Bu nedenle alıcın hem ekonomik hem de sağlık açısından değeri giderek yükseliyor. Alıçın Faydaları Kalbin dostu, doğanın gizli hazinesi olan alıç; kan dolaşımını destekleyerek kalp ve damar sağlığına katkı sunar, içerdiği güçlü antioksidanlar sayesinde bedeni zararlı serbest radikallerden arındırır. Sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığı güçlendiren ve stresle mücadelede vücuda yardımcı olan alıç, yüzyıllardır halk hekimliğinde 'doğal ilaç' olarak anılır. Kışın soğuk günlerinde bir fincan alıç çayı içmek, hem içi hem ruhu ısıtan benzersiz bir şifa yolculuğu sunar. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır: Hücreleri yeniler, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Kalbin doğal dostudur: Damarları koruyarak dolaşım sistemine destek sağlar. Düzenli kullanımda kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Tansiyonu düzenler: Yüksek tansiyon hastalarında düzenli kullanımda tansiyonun dengelendiği gözlemlenmiştir. Rahatlatıcı etkisiyle bilinir: Stresi azaltır, uyku kalitesini artırmaya katkı sunar. Doğal bir enerji deposudur: İçeriğindeki vitamin ve minerallerle yorgunluğu azaltır, zindelik verir.