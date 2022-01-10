Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde keşfedilen ve Delta ile Omicron varyantının birleşimi olduğu iddia edilen Deltacron'a Dünya Sağlık Örgütü'nden çok net bir açıklama geldi.

DSÖ'de çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr. Krutika Kuppali sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, "Deltacron gerçek değil" sözlerine yer verdi.

Kuppali, "Bu varyant gerçek değil. Yaşanan durum sıralama atefaktından kaynaklanıyor. Ünlü çiftlere yaptığınız gibi bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyin" dedi.

DSÖ uzmanı Dr. Boghuma Kabisen Titanji de benzer şeyleri söyleyerek, "Şu anda elimizdeki bilgiler Delta ile Omicron'un gerçek birleşiminin aksine yalnızca numunelerin karışmasına işare ediyor.