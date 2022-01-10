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Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

Kıbrıs'ta bulunduğu iddia edilen Omicron ile Delta'nın birleşiminden kaynaklanan Deltacron'a Dünya Sağlık Örgütü'nden yalanlama geldi. DSÖ, yeni varyant isimleri meydana getirmek yerine yapılması gereken tek bir şeyden bahsetti.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:33
Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

Kıbrıs'ta geçtiğimiz günlerde keşfedilen ve Delta ile Omicron varyantının birleşimi olduğu iddia edilen Deltacron'a Dünya Sağlık Örgütü'nden çok net bir açıklama geldi.

Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

DSÖ'de çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr. Krutika Kuppali sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, "Deltacron gerçek değil" sözlerine yer verdi.

Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

Kuppali, "Bu varyant gerçek değil. Yaşanan durum sıralama atefaktından kaynaklanıyor. Ünlü çiftlere yaptığınız gibi bulaşıcı hastalıkların isimlerini birleştirmeyin" dedi.

Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

DSÖ uzmanı Dr. Boghuma Kabisen Titanji de benzer şeyleri söyleyerek, "Şu anda elimizdeki bilgiler Delta ile Omicron'un gerçek birleşiminin aksine yalnızca numunelerin karışmasına işare ediyor.

Deltacron gerçek mi? DSÖ son noktayı koydu

Ayrıca Titanji de sözlerine "İnsanları endişelendirmek ve Transformes filmlerindeki kötü adamlar gibi gelen varyantlara yeni isimler uydurmak yerine aşıların herkes için erişelebilir olmasını sağlayın" ifadelerini de ekledi.

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