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Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralamarı...

Giriş Tarihi: 30.04.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 19:21
Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltı donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi.

İşte ülke ve denizaltı sayıları...

20. Almanya 6 adet

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

19. Brezilya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

17. İtalya 6

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD’lilerin listesine Türkiye damga vurdu

Denizaltının hakimi ülkeler açıklandı! ABD'lilerin listesine Türkiye damga vurdu

16. Mısır 6

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