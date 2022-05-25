Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

"NE ÖLÜSÜNE NEDE DİRİSİNE DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

