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Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 16:38
Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

DENİZE GİRECEKLER DİKKAT! DÜNYANIN EN ZEHİRLİ TÜRLERİNDEN... O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti.

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı.

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

"NE ÖLÜSÜNE NEDE DİRİSİNE DOKUNMAYIN"

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Denize girecekler dikkat! Dünyanın en zehirli türlerinden... O ilimizde görüldü

Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, "İlerde de var. 4-5 tane gördüm.

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