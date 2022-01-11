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Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

NASA'nın tehlikeli kategorisinde bulunan dev asteroit Dünya'ya doğru geliyor. 3 bin 500 fit büyüklüğündeki gök cisminin tam olarak Dünya'ya geleceği tarih de belli.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 10:38
Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

3 bin 500 fit genişliğindeki dev asteroit Dünya'ya doğru geliyor. 18 Ocak'ta ulaşması beklenen asteroitle ilgili açıklama yapan uzmanlar, gök cisminin bize çarpmayacağını ve Dünya'nın yanından geçeceğini ifade etti.

Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

1994 yılında keşfedilen 7498 isimli asteroit, New York'un ünlü Empire State binasının 2.5 katı büyüklüğünde.Her bir buçuk yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen bu asteroidin ismi Asteroid 1994 PC1. İlk olarak 1994 yılında astronom RH McNaught tarafından keşfedildi.

Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

Her bir buçuk yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen bu asteroidin ismi Asteroid 1994 PC1. İlk olarak 1994 yılında astronom RH McNaught tarafından keşfedildi.

Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

En son Dünya'ya bu kadar yaklaştığında takvimlerin 1933 yılını gösterdiği düşünülüyor.

Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

Bu asteroid bir daha 2105 yılına kadar Dünya'nın yakınından geçmeyecek.

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