Dev asteroit şu anda dünyaya yaklaşıyor!

3 bin 500 fit genişliğindeki dev asteroit Dünya'ya doğru geliyor. 18 Ocak'ta ulaşması beklenen asteroitle ilgili açıklama yapan uzmanlar, gök cisminin bize çarpmayacağını ve Dünya'nın yanından geçeceğini ifade etti.

1994 yılında keşfedilen 7498 isimli asteroit, New York'un ünlü Empire State binasının 2.5 katı büyüklüğünde.Her bir buçuk yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen bu asteroidin ismi Asteroid 1994 PC1. İlk olarak 1994 yılında astronom RH McNaught tarafından keşfedildi.

Her bir buçuk yılda bir Güneş'in yörüngesinde dönen bu asteroidin ismi Asteroid 1994 PC1. İlk olarak 1994 yılında astronom RH McNaught tarafından keşfedildi.

En son Dünya'ya bu kadar yaklaştığında takvimlerin 1933 yılını gösterdiği düşünülüyor.