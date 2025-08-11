Trend Galeri Trend Yaşam DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

BİM aktüel 12-15 Ağustos tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın en popüler ürünlerinden biri halı yıkama makinesi olurken, pek çok farklı kategoride cazip indirimler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, blender seti, cep telefonu, baskül, kavanoz çeşitleri, servis gereçleri, çelik termos, drone, banyo paspas seti, pike, lastikli çarşaf, katlanabilir çamaşır selesi, saklama kabı setiı gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 12-15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:21
DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

12-15 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayımlandı! Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu hafta alışverişseverleri bekliyor. Kış hazılığına başlayan ev hanımları için kavanz çeşitleri geliyor. Bütün bunlara ek olarak blender seti de kaçırılmayacak fırsatlar arasında. İşte, BİM indirimli ürünleri...

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

12 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

12 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

12 AĞUSTOS 2025 SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

15 AĞUSTOS 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

15 AĞUSTOS 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

15 AĞUSTOS 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

15 AĞUSTOS 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

DEV İNDİRİM KATALOĞU 📢💥: BİM aktüel kataloğu 12-15 Ağustos: halı yıkama, cep telefonu, kavanozlar, blender seti, drone...

15 AĞUSTOS 2025 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!