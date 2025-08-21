Trend Galeri Trend Yaşam DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) PUANLARI 2025: ÖSYM ile DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, 2025 yılına ait DGS kontenjanları, taban puanlar ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalara başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına yerleşebilmesi için gereken puanlar ile yerleştirme koşulları merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile güncel kontenjan ve taban puan bilgileri netleşecek. Peki, 2025 DGS taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı mı, tercih süreci hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar…