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Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

Hafta sonları doğa yürüyüşünde bir araya geldiği vatandaşlara zehirli mantar türleri, mantarların özellikleri ve pişirme şekilleri konusunda bilgiler veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, mantarların bilinçsiz tüketiminin ölümle sonuçlanabildiği konusunda uyarıyor.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:17
Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

DİKKAT ÖLDÜRÜYOR! 70 KİLOLUK BİR İNSAN 70 GRAM TÜKETİRSE...

Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

Ormanlık alanlarda ve doğada sonbahar aylarında görülmeye başlanan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanarak yemeklik olarak kullanılıyor.

Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal alanlarda yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, hangisinin zehirli hangisinin zehirsiz olduğunu ise çoğunlukla bilmiyor.

Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

En zehirli türler arasında yer alan Köygöçüren mantarının (Amanita phalloides), Türkiye'deki mantar ölümlerinin yüzde 90'ının sebebi olduğu biliniyor.

Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

Bilinmeyen mantarların tüketilmesinin yarattığı tehlikelere sosyal medya üzerinden dikkati çekerek her hafta sonu duyuru yapan ve mantarlar hakkında bilgiler veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, vatandaşları mantar konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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