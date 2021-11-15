Dikkat öldürüyor! 70 kiloluk bir insan 70 gram tüketirse...

DİKKAT ÖLDÜRÜYOR! 70 KİLOLUK BİR İNSAN 70 GRAM TÜKETİRSE...
Ormanlık alanlarda ve doğada sonbahar aylarında görülmeye başlanan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanarak yemeklik olarak kullanılıyor.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal alanlarda yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, hangisinin zehirli hangisinin zehirsiz olduğunu ise çoğunlukla bilmiyor.
En zehirli türler arasında yer alan Köygöçüren mantarının (Amanita phalloides), Türkiye'deki mantar ölümlerinin yüzde 90'ının sebebi olduğu biliniyor.
Bilinmeyen mantarların tüketilmesinin yarattığı tehlikelere sosyal medya üzerinden dikkati çekerek her hafta sonu duyuru yapan ve mantarlar hakkında bilgiler veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, vatandaşları mantar konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.