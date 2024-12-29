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Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede pes dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede pes dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!
Suç örgütü kurarak kara para akladığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat bu kez dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıktı. Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vadettiği kişiden 618 bin lira talep edip 18 bin lirasını geri verdikten sonra bir daha telefonlara dönmediği iddia edilen Engin Polat suçlamayı reddetti. İşsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını belirten Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:31