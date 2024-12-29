Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede pes dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

1 MİLYONLUK TEMİNAT VE KOMİSYON

Teklife olumlu yaklaşan Yılmaz, Polat'la önce whatsapp üzerinden konuştu, sonrasında İstanbul Tuzla'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Polat, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulundu. Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açmasını istedi. Bunun karşılığında komisyon alacağını da ekledi.