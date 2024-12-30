Trend Galeri Trend Yaşam Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

Suç örgütü kurarak kara para akladığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat bu kez dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıktı. Bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini vadettiği kişiden 618 bin lira talep edip 18 bin lirasını geri verdikten sonra bir daha telefonlara dönmediği iddia edilen Engin Polat suçlamayı reddetti. İşsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını belirten Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:37
Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

1 MİLYONLUK TEMİNAT VE KOMİSYON

Teklife olumlu yaklaşan Yılmaz, Polat'la önce whatsapp üzerinden konuştu, sonrasında İstanbul Tuzla'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Polat, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulundu. Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açmasını istedi. Bunun karşılığında komisyon alacağını da ekledi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

18 BİN LİRA YOL PARASI!

Engin Polat'ın teklifini kabul eden Yılmaz, çevresinden de borç alarak 618 bin lira topladı. Kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak 1 milyona yakın parayı Polat'a elden teslim etti.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

Engin Polat 18 bin lirayı yol masrafı yapması için Yılmaz'a geri verirken, 600 bin lira ile buluşma yerinden ayrıldı. Sonrasında telefonlarının açılmadığını, vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adam şikayetçi oldu.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, müştekinin bahis oyunları için kendisine vaat edilen bayinin verileceği yönünde inanç beslediğini ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağını düşündüğünü ancak Engin Polat'ın hileli söylemlerle kandırarak 600 bin lira dolandırdığını belirtti. Polat'ın "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’tan mahkemede yok artık dedirten savunma: İşsizim gelirim yok!

"BENİ BASINDA GÖRÜP İDDİALARDA BULUNDU"

Engin Polat dolandırıcılık suçlamasıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İşsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını belirten Polat, iddiaları reddetti.

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