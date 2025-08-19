Trend Galeri Trend Yaşam Diziler ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Gözler Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezonunda!

Eylül yaklaşırken televizyon ekranları yeniden hareketleniyor. Yeni sezon heyecanı sürerken, geçen yılın çok konuşulan yapımları seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV'nin yeni sezon takvimleri netleşmeye başladı.Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Sahipsizler,Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri ve Gönül Dağı gibi dizilerin dönüşü merakla bekleniyor. Bu sezon ATV, Aşk ve Gözyaşı ile Gözleri Karadeniz adlı iki iddialı yapımla sezona güçlü bir giriş yaparken,diğer kanallarda yeni dizileriyle rekabete dahil olacak. TV izleyicileri ekran başında yerlerini aldı. Peki, diziler ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:54
Geçen sezona damga vuran diziler, etkileyici oyuncu kadroları ve sürükleyici hikâyeleriyle yeni sezona geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni katılan isimler ve taze senaryolarla dikkat çeken yapımlar için izleyicilerde büyük bir heyecan var. Farklı konularla ekrana gelecek yeni sezon dizileri, yeniden gündemde geniş yer bulacak gibi görünüyor. İşte merakla beklenen dizilerin yayın tarihine dair son gelişmeler:

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kuruluş Osman, Sahipsizler, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

KURULUŞ OSMAN, UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, SAHİPSİZLER DİZİLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.

KURULUŞ OSMAN'DA YENİ SAYFA!

atv'nin Çarşamba akşamları ekrana gelen reyting şampiyonu dizisi Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlıyor.

Bozdağ Film yaptığı açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Hayırlı olsun, hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleriyle oyuncunun kadroya katıldığını duyurdu.

YENİ SEZONDA YENİ DİZİLER!

ATV yeni sezonda reytingleri alt üst edecek iki diziyle geliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı sezonun iddialı yapımları arasındayken Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.