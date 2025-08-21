Trend Galeri Trend Yaşam Diziler ne zaman başlıyor, yayın tarihleri belli oldu mu? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon için geri sayım!

Diziler ne zaman başlıyor, yayın tarihleri belli oldu mu? Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon için geri sayım!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren televizyon dizileri, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kuruluş Osman, Uzak Şehir ve Eşref Rüya gibi yapımların yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı gündemdeki yerini korurken, izleyiciler yayın tarihine odaklanmış durumda. Peki, diziler ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 06:29
Ekranların sevilen dizileri için geri sayım başladı. Kuruluş Osman, Uzak Şehir ve Eşref Rüya'nın yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağı tarih merak konusu olurken, dizi severler yayın takvimini araştırıyor. Peki, dizilerin yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu mu?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kuruluş Osman, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu.

Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

YENİ SEZONDA YENİ DİZİLER!

ATV yeni sezonda reytingleri alt üst edecek iki diziyle geliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı sezonun iddialı yapımları arasındayken Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.

