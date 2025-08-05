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DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik başlıyor. Yeni sezon için geri sayım sürerken, sevilen dizilerin ne zaman döneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçen sezonun en çok konuşulan yapımları, ekranlara dönüş hazırlığında. ATV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV gibi ana kanallarda yayınlanan dizilerin yeni sezon takvimleri netleşmeye başladı. Peki, yeni sezonda dizile ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar, İnci Taneleri ve Gönül Dağı gibi yapımların dönüş tarihleri belli oldu mu? İşte merakla beklenen dizilerin ekranlara dönüş takvimi...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:41
DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlar, güçlü kadroları ve sürükleyici senaryolarıyla yeni sezona dönüş hazırlığında. Yeni oyuncu transferleri ve taze hikâyelerle dikkat çeken diziler için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Farklı temalarla ekranlara gelmeye hazırlanan bu sezonun dizileri, yeniden gündemin zirvesine oturacak gibi görünüyor.İşte merakla beklenen dizilerin ekranlara dönüş tarihiyle ilgili gelişmeler:

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Kuruluş Osman, Sahipsizler, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN, UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, İNCİ TANELERİ DİZİLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN'DA YENİ DÖNEM!

atv'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor.

Bozdağ Film yaptığı duyuruda "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" diyerek yeni sezonda yer alacağını duyurdu.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

YENİ DİZİLER YENİ SEZONDA!

Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

DİZİLERİN YENİ SEZON TARİHLERİNE GERİ SAYIM! Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Eşref Rüya ne zaman başlayacak?

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.