Trend Galeri Trend Yaşam Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik başlıyor. Yeni sezon için geri sayım sürerken, sevilen dizilerin ne zaman döneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçen sezonun en çok konuşulan yapımları, ekranlara dönüş hazırlığında. ATV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV gibi ana kanallarda yayınlanan dizilerin yeni sezon takvimleri netleşmeye başladı. Peki, yeni sezonda dizile ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar, İnci Taneleri ve Gönül Dağı gibi yapımların dönüş tarihleri belli oldu mu? İşte merakla beklenen dizilerin ekranlara dönüş takvimi...

Giriş Tarihi: 06.08.2025 06:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:09
Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlar, güçlü kadroları ve sürükleyici senaryolarıyla yeni sezona dönüş hazırlığında. Yeni oyuncu transferleri ve taze hikâyelerle dikkat çeken diziler için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Farklı temalarla ekranlara gelmeye hazırlanan bu sezonun dizileri, yeniden gündemin zirvesine oturacak gibi görünüyor.İşte merakla beklenen dizilerin ekranlara dönüş tarihiyle ilgili gelişmeler:

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sahipsizler, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

UZAK ŞEHİR, EŞREF RÜYA, İNCİ TANELERİ DİZİLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

KURULUŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu. Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Kuruluş dizisi yayın tarihi henüz netleşmedi.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

YENİ DİZİLER YENİ SEZONDA!

Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.