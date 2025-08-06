Trend Galeri Trend Yaşam Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon yeni bölümleri bekleniyor!

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte televizyon ekranlarında hareketlilik başlıyor. Yeni sezon için geri sayım sürerken, sevilen dizilerin ne zaman döneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Geçen sezonun en çok konuşulan yapımları, ekranlara dönüş hazırlığında. ATV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve Star TV gibi ana kanallarda yayınlanan dizilerin yeni sezon takvimleri netleşmeye başladı. Peki, yeni sezonda dizile ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Bahar, İnci Taneleri ve Gönül Dağı gibi yapımların dönüş tarihleri belli oldu mu? İşte merakla beklenen dizilerin ekranlara dönüş takvimi...