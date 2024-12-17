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Doktorlar gözlerine inanamadı: Midesinden 1 kilo metal çıktı! İnşaat demiri bile var

Duyanları şaşkına çeviren olay Mersin Erdemli'de yaşandı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran zihinsel engelli A.K. (52) adlı kadının midesinden yaklaşık 1 kilo çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:34
Doktorlar gözlerine inanamadı: Midesinden 1 kilo metal çıktı! İnşaat demiri bile var

Zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

Doktorlar gözlerine inanamadı: Midesinden 1 kilo metal çıktı! İnşaat demiri bile var

Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Doktorlar gözlerine inanamadı: Midesinden 1 kilo metal çıktı! İnşaat demiri bile var

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Doktorlar gözlerine inanamadı: Midesinden 1 kilo metal çıktı! İnşaat demiri bile var
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