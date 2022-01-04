Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: En çok o grubu etkiliyor! 60 gün detayı...

Almanya'da Uzman Hastane Doktorları Birliği (VLK) Başkanı Michael Weber'den çok konuşulacak bir Omicron çıkışı geldi. Weber, İngiltere, Güney Afrika, Danimarka'da yaşayanların da aynı görüşte olduğunu belirterek koronavirüsün Omicron varyantı ile tehdit olmaktan çıkacağını belirtti. Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause ise bu görüşü desteklerken 60 gün detayına dikkat çekti. İşte doktorların açıklamaları ve Omicron varyantı belirtileri...

Almanya'da Omicron varyatındaki artışa dikkat çeken Weber, Omicron Almanya'da Güney Afrika, İngiltere veya Danimarka'da olduğu kadar baskın hale gelirse ve enfeksiyonlar ağırlıklı olarak oradaki kadar hafif olursa, koronavirüsün artık sağlık sistemi için bir tehdit olmayacağını söyledi.

ENDEMİK HALE GELEBİLİR Weber, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Salgının bu ülkede de endemik hale gelmesi konusunda gerçekçi bir olasılık var" dedi.

ARTIK TEHDİT OLMAYACAK ANCAK O KİŞİLER RİSK GRUBUNDA! Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yaptığı açıklamasında Omicron'un önceki varyantlardan daha az tehlikeli göründüğüne dair iyimserliğini de dile getirdi, ancak aşılanmamış yaşlı insanlar için hala bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.