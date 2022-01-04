Trend Galeri Trend Yaşam Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: En çok o grubu etkiliyor! 60 gün detayı...

Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: En çok o grubu etkiliyor! 60 gün detayı...

Almanya'daki hastane doktorlarından çok konuşulacak Omicron çıkışı geldi. 'Koronavirüsün Omicron varyantı enfeksiyonları arttırsa da hafif hastalığa yol açıyor' diyen doktorlar Omicronun en çok etkilediği grubu açıkladı. Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause ise yeni vakaların hızla arttığına dikkat çekerken salgın için 60 gün uyarısında bulundu...

Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 12:50
Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: 60 gün detayı...

Almanya'da Uzman Hastane Doktorları Birliği (VLK) Başkanı Michael Weber'den çok konuşulacak bir Omicron çıkışı geldi. Weber, İngiltere, Güney Afrika, Danimarka'da yaşayanların da aynı görüşte olduğunu belirterek koronavirüsün Omicron varyantı ile tehdit olmaktan çıkacağını belirtti. Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause ise bu görüşü desteklerken 60 gün detayına dikkat çekti. İşte doktorların açıklamaları ve Omicron varyantı belirtileri...

Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: 60 gün detayı...

Almanya'da Omicron varyatındaki artışa dikkat çeken Weber, Omicron Almanya'da Güney Afrika, İngiltere veya Danimarka'da olduğu kadar baskın hale gelirse ve enfeksiyonlar ağırlıklı olarak oradaki kadar hafif olursa, koronavirüsün artık sağlık sistemi için bir tehdit olmayacağını söyledi.

Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: 60 gün detayı...

ENDEMİK HALE GELEBİLİR

Weber, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Salgının bu ülkede de endemik hale gelmesi konusunda gerçekçi bir olasılık var" dedi.

Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: 60 gün detayı...

ARTIK TEHDİT OLMAYACAK ANCAK O KİŞİLER RİSK GRUBUNDA!

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yaptığı açıklamasında Omicron'un önceki varyantlardan daha az tehlikeli göründüğüne dair iyimserliğini de dile getirdi, ancak aşılanmamış yaşlı insanlar için hala bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Doktorlardan dikkat çeken Omicron çıkışı: 60 gün detayı...

ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Lauterbach, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "İlk aşı sadece 14 gün sonra ölüm riskini büyük ölçüde azaltıyor. İnsanlara sesleniyorum: Aşı olun!" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA