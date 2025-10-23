Trend Galeri Trend Yaşam Dönüşüm kitabının sonunda Gregor Samsa'ya ne olur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Dönüşüm kitabının sonunda Gregor Samsa'ya ne olur? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:48
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Dönüşüm kitabının sonunda Gregor Samsa'ya ne olur? yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Dönüşüm kitabının sonunda Gregor Samsa'ya ne olur?

CEVAP: A. Böcek olarak ölür

