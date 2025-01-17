Dorktor Barçın Barı’nın ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatından akılalmaz savunma

SANIK AVUKATINDAN 'BEN DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORUM' SAVUNMASI

Sanık avukatlarından Demirkan Çağlayan ise "Meslektaşlarımız birtakım yorumlarla sanığın kriminal kişiliği olduğundan bahsettiler. Kimse alkol tükettiği için kriminal bir kişiliğe sahip değildir. Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.