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Dorktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatından akılalmaz savunma
Dorktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatından akılalmaz savunma
Edirne'de, otomobiliyle bisikletli Dr. Barçın Barı'ya (36) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklu yargılanan, ehliyetsiz ve 3 promil alkollü olduğu belirlenen Baturay Kerimler (30) hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi davada görevsizlik kararı verip, 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Kerimler'in avukatı Demirkan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:43