Trend Galeri Trend Yaşam DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 515 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Bu alımlar için 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılmıştı. 263 sürekli işçi için doğrudan noter kurası ve 252 sürekli işçi için sınav yöntemi ile alım yapılacağı belirtilmişti. Peki, 2024 DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 06:16
DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 515 işçi alımı için başvuruları tamamladı. İlan kapsamında, farklı pozisyonlarda çalışacak toplam 515 işçi alınacak. Alımlar, 263 işçi noter kurası ve 252 işçi sınav yöntemiyle yapılacak.Peki, Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları ile asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte 2024 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ 515 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR: BAŞVURU DETAYLARI VE KURA SÜRECİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru süreci başladı.

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

DSİ işçi alımı kura çekimi, 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapıldı.

Kura çekilişi noter yetkilileri tarafından katılımcılar huzurunda gerçekleştirildi.

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 515 işçi alımında, 263 işçi için gerçekleştirilen noter kurası çekimi canlı yayın üzerinden izlenebildi. Adaylar, başvurdukları ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün sosyal medya hesapları üzerinden kura çekimini canlı olarak takip ettiler.

Aşağıda, DSİ'nin 26 bölge müdürlüğüne ait duyurular sayfalarına ulaşabileceğiniz linkleri bulabilirsiniz.

Bu linke tıklayarak bölge müdürlüklerinin duyurular sayfasına ulaşabilir ve kura çekilişlerini canlı olarak takip edebilirsiniz.

DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ işçi alımı kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, 20 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, başvuru yaptıkları illerin bağlı oldukları bölge müdürlüklerinin internet sitesinde yer alan duyurular adresinden sonuçlarını kontrol edebilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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