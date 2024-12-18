Trend Galeri Trend Yaşam DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 Devlet Su İşleri DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi nereden öğrenilir?

DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 515 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Bu alımlar için 16 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılmıştı. 263 sürekli işçi için doğrudan noter kurası ve 252 sürekli işçi için sınav yöntemi ile alım yapılacağı belirtilmişti. Peki, 2024 DSİ 515 işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...