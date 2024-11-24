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DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ personel alımı kapsamında 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 8 pozisyon için yapılacak personel alımı için "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız" diyen Bakan Yumaklı, noter kurasıyla 263 işçi alımı yapılacağını bildirirken, sınavla da 252 işçi alımı yapılacağını aktardı. İşte DSİ işçi alımı için Yumaklı'nın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:35
DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...

Son dakika haberleri: DSİ personel alımı kapsamında, 515 işçi alımı yapacak. X hesabı üzerinden alım yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "DSİ'nin gücüne güç katacağız" diyerek personel alımı kapsamında alınacak işçilerin pozisyonlarını da açıkladı.

DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...

DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...

"DSİ'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

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