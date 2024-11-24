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DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...
DSİ PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ işçi alımı yapacak: 515 personel alımı yapılacak...
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ personel alımı kapsamında 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 8 pozisyon için yapılacak personel alımı için "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız" diyen Bakan Yumaklı, noter kurasıyla 263 işçi alımı yapılacağını bildirirken, sınavla da 252 işçi alımı yapılacağını aktardı. İşte DSİ işçi alımı için Yumaklı'nın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:35