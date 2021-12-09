Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Olay, 2019 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Songül Yalçın , bir gün sonra evleneceği 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar 'ın evine gitti. Çift arasında takı tartışması çıktı.

Tartışma sırasında Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp dövdü. Aldığı darbelerle yere düşen Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

İlk müdahalesi yapılan Songül Yalçın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



