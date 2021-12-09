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Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Bursa'da, düğünden bir gün önce nişanlısı Songül Yalçın'ı (25) döverek öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Akar'ın (27) avukatları, cezada iyi hal indirimi uygulanmadığını gerekçe gösterip karara itiraz etti. Dava dosyasını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), yerel mahkemenin kararını onadı. Tutuklu sanık Akar'ın avukatı, kararı temyiz için Yargıtay'a gönderdi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:47
Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Olay, 2019 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Songül Yalçın, bir gün sonra evleneceği 3 yıllık nişanlısı Yunus Emre Akar'ın evine gitti. Çift arasında takı tartışması çıktı.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Tartışma sırasında Akar, Yalçın'ı banyoya götürüp dövdü. Aldığı darbelerle yere düşen Yalçın'ın bayıldığını düşünen Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Geri dönünce, nişanlısının banyoda hareketsiz yattığını gören Akar, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, açık kapıdan girdikleri evde Yalçın'ı, bilinci kapalı halde buldu.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

İlk müdahalesi yapılan Songül Yalçın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Düğün öncesi nişanlısını döverek öldürmüştü! Ömür boyu hapis cezasından indirim istedi...

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Songül Yalçın'ın eve gelişi, Yunus Emre Akar'ın evden ayrılması ve geri döndükten sonra kaçması, görüntülerde tespit edildi. Polis, Akar'ı, saklandığı arkadaşının evinde yakalayıp gözaltına aldı.

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