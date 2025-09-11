Trend
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Eylül Çarşamba Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
10 Eylül 2025 Çarşamba akşamı televizyonlarda yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oluyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerine göre açıklanan veriler, gecenin en çok izlenen yapımını ortaya çıkardı. Peki, dün akşam reytinglerde zirveye hangi yapım çıktı?
Giriş Tarihi: 11.09.2025 06:24