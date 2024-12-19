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Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Aralık 2024 Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışına göz atıldığında, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluştu. Bu yapımlar arasında hangisinin daha fazla izleyici kitlesine ulaşacağı, dizi ve program takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Peki, 18 Aralık 2024 tarihinde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?