Trend Galeri Trend Yaşam Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Aralık 2024 Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışına göz atıldığında, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluştu. Bu yapımlar arasında hangisinin daha fazla izleyici kitlesine ulaşacağı, dizi ve program takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Peki, 18 Aralık 2024 tarihinde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:18
Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. İzleyiciler, en çok tercih edilen yapımların reyting sıralamalarında hangi konumda olduğunu öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 18 Aralık Çarşamba günü reyting sıralamalarında hangi yapım öne çıktı? İşte, ayrıntılar...

Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün en çok izlenen yapımlar hangisi oldu? 18 Aralık Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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