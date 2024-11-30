Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamın yayın akışına bakıldığında, Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı, televizyon izleyicileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, 29 Kasım 2024 tarihinde hangi yapım reyting sıralamasında zirveye çıktı, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçları açıklandı mı?