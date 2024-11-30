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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamın yayın akışına bakıldığında, Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı, televizyon izleyicileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, 29 Kasım 2024 tarihinde hangi yapım reyting sıralamasında zirveye çıktı, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 09:07
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam yayınlanan yapımlar, Star TV'de Yalı Çapkını, Show TV'de Kızılcık Şerbeti ve TV8'de MasterChef Türkiye programlarının yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İzleyiciler, hangi yapımların reyting sıralamalarında üst sıralarda yer aldığını öğrenmek için TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını sabah saatlerinden itibaren araştırmaya başladı. Peki, 29 Kasım Cuma günü hangi yapım reytinglerde öne çıkmayı başardı? İşte detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 29 Kasım TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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