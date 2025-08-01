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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi ve programların reyting sonuçları belli oluyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar sıralandı. İzleyiciler, hangi dizinin veya programın zirvede yer aldığını merak ederken, yapımcılar da reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve izlenme oranları, hem televizyon dünyası hem de izleyiciler için dikkatle inceleniyor. Peki, 31 Temmuz akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting listelerine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:07
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

Yaz sezonunun rekabeti sürerken, 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları belli oldu. Prime time dizileri ile gündüz kuşağı programları arasında izlenme yarışı yaşandı. Total ve AB gruplarında zirveye çıkan yapım ise dikkat çekti. İşte günün en çok izlenen programları ve reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. Masterchef Türkiye – TV8

2. Now Ana Haber – Now TV

3. Cici Babam (Türk Sineması) – Show TV

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. Masterchef Türkiye – TV8

2. Now Ana Haber – Now TV

3. Bizans Oyunları: Geym Of Bizans (Türk Sineması) – Show TV

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1. Masterchef Türkiye – TV8

2. Now Ana Haber – Now TV

3. Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema) – ATV

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?