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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! 31 Temmuz Perşembe Total, AB ve ABC’de zirvede hangi yapımlar var?

31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı ekrana gelen dizi ve programların reyting sonuçları belli oluyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar sıralandı. İzleyiciler, hangi dizinin veya programın zirvede yer aldığını merak ederken, yapımcılar da reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Günün en çok izlenen yapımı ve izlenme oranları, hem televizyon dünyası hem de izleyiciler için dikkatle inceleniyor. Peki, 31 Temmuz akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte reyting listelerine dair tüm detaylar...