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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Çin'in Xi'an şehrinden gelen görüntüleri görenleri şaşkınlığa uğrattı. 23 Aralık'tan beri evde zorunlu karantinada kalan 13 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Sosyal medyadan gelen görüntülerde insanların oyun konsolu karşılığında lahana, makarna gibi ürünler aldığı görülüyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 13:09
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Çin zaman zaman uyguladuğı sert karantina yöntemleriyle büyük tepki çekiyor. Xi'an şehrinde artan korona vakaları nedeniyle halk 23 Aralık'tan beri zorunlu karantinada.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Ancak devletin eve ücretsiz yiyecek desteği yapacağını söylemesine rağmen ağır ilerleyen sistem nedeniyle şehirde kıtlık yaşanıyor. İnsanların evlerindeki bütün gıdaları tükettiği ifade ediliyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Şehirden gelen görüntülerde insanların oyun konsolu karşılığında bir paket makarna ve iki çörek; bulaşık deterjanı karşılığında elma ve hijyenik ped aldığı görüldü.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Twitter'da dolaşan bazı ifadelerde ise insanların açlıktan kedi yediği bile ifade ediliyor.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Geçen hafta da Çin'in sosyal paylaşım sitesinde bir kişi, "Açlıktan ölmek üzereyim. Yiyecek yok, evimden dışarı çıkmama izin verilmiyor, lütfen yardım edin" dedi.

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