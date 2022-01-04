Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Telefon yerine makarna...

Çin zaman zaman uyguladuğı sert karantina yöntemleriyle büyük tepki çekiyor. Xi'an şehrinde artan korona vakaları nedeniyle halk 23 Aralık'tan beri zorunlu karantinada.

Ancak devletin eve ücretsiz yiyecek desteği yapacağını söylemesine rağmen ağır ilerleyen sistem nedeniyle şehirde kıtlık yaşanıyor. İnsanların evlerindeki bütün gıdaları tükettiği ifade ediliyor.

Şehirden gelen görüntülerde insanların oyun konsolu karşılığında bir paket makarna ve iki çörek; bulaşık deterjanı karşılığında elma ve hijyenik ped aldığı görüldü.

Twitter'da dolaşan bazı ifadelerde ise insanların açlıktan kedi yediği bile ifade ediliyor.