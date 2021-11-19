Dünya bu kareyi konuşuyor! 79 yıl önce çekilen fotoğrafa kimse açıklama yapamıyor!

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor. Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

YÜZÜ OLMAYAN KIZ Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

DAVETSİZ KONUK 1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.