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Dünya NASA'dan açıklama bekliyor! Güneş'te daha önce böylesi görülmemişti!

Son haftalarda Güneş'te taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) denilen patlamalar gerçekleşti. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'daki bilim insanları bu patlamalara karşı uyarılarda bulunmuştu. Hatta bir süre önce yaşanan ve yamyam olarak adlandırılan başka bir patlamanın, diğer patlamaları silip süpürdüğü belirtilmişti. Güneş'te başka bir keşif daha yapıldı. NASA'nın uydusu SOHO tarafından Güneş'teki patlamalardan daha dehşet verici bir durum tespit edildi. Bazı kişiler Güneş'ten gelen korkutucu kareleri paylaştı ve NASA'nın en kısa zamanda açıklama yapması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 11:52
Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, uzun zamandır komplo teorisyenlerinin suçlamaları ile karşı karşıya. Teorisyenlere göre Güneş'in yakınına enerji doldurmak veya incelemek amacıyla gelen uzay gemileri var. Bunların varlığı birçok sefer NASA tarafından fark edilmesine rağmen gizlenmiş. Şimdi bu iddialara yeni bir tane daha eklendi.

Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

NASA ve ESA'nın ortak projesi olan SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory) tarafından sağlanan görüntüleri inceleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti.

Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

Waring yaptığı açıklamada, "SOHO'nun fotoğraflarına bakıyordum. Küp şeklinde bir gemi olduğunu gördüm. Bu geminin bazı alışılmadık özellikler var. Yanlarında biraz derinlik bulunuyor. Sol alt köşesi Güneş ışığını yansıtırken, sağ üst köşesi ise oldukça koyu" dedi.

Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

Waring'e göre küp şeklindeki uzay gemisi her hafta Güneş'in yanında görülüyor. Ünlü teorisyen, uzay gemisinin görev gereği belirli bir rotayı takip ettiğini ve enerji doldurmak için yolunun üstünde bulunan Güneş'ten yararlandığını ileri sürdü. Scott C. Waring geminin sadece Güneş sistemini incelemek üzere görevlendirilmiş olabileceğini de söyledi.

Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!
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