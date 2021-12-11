Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, uzun zamandır komplo teorisyenlerinin suçlamaları ile karşı karşıya. Teorisyenlere göre Güneş'in yakınına enerji doldurmak veya incelemek amacıyla gelen uzay gemileri var. Bunların varlığı birçok sefer NASA tarafından fark edilmesine rağmen gizlenmiş. Şimdi bu iddialara yeni bir tane daha eklendi.

NASA ve ESA'nın ortak projesi olan SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory) tarafından sağlanan görüntüleri inceleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti.

Waring yaptığı açıklamada, "SOHO'nun fotoğraflarına bakıyordum. Küp şeklinde bir gemi olduğunu gördüm. Bu geminin bazı alışılmadık özellikler var. Yanlarında biraz derinlik bulunuyor. Sol alt köşesi Güneş ışığını yansıtırken, sağ üst köşesi ise oldukça koyu" dedi.