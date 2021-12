Dünya NASA’dan açıklama bekliyor! Güneş’te daha önce böylesi görülmemişti!

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, uzun zamandır komplo teorisyenlerinin suçlamaları ile karşı karşıya. Teorisyenlere göre Güneş 'in yakınına enerji doldurmak veya incelemek amacıyla gelen uzay gemileri var. Bunların varlığı birçok sefer NASA tarafından fark edilmesine rağmen gizlenmiş. Şimdi bu iddialara yeni bir tane daha eklendi.

NASA ve ESA'nın ortak projesi olan SOHO uzay aracı (Solar and Heliospheric Observatory) tarafından sağlanan görüntüleri inceleyen ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring, söz konusu karelerde küp şeklinde bir cisme rastladığını belirtti.

Waring'e göre küp şeklindeki uzay gemisi her hafta Güneş'in yanında görülüyor. Ünlü teorisyen, uzay gemisinin görev gereği belirli bir rotayı takip ettiğini ve enerji doldurmak için yolunun üstünde bulunan Güneş'ten yararlandığını ileri sürdü. Scott C. Waring geminin sadece Güneş sistemini incelemek üzere görevlendirilmiş olabileceğini de söyledi.