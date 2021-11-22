Dünya o görüntüleri konuşuyor: Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Ne olduğunu kimse anlayamadı…

Dünya Meksika'dan gelen görüntüleri konuşuyor! Sosyal medyada viral olan görüntülerde küçük bir kızın kaydıraktan kayarken arkasında beliren cisim dehşete düşürdü. Hernandez Blankhaa isimli bir kadın, Facebook hesabına küçük kızının kaydıraktan kayma anlarını yükledi. Küçük kız kaydıraktan kaydığı anda arkasında kısa süreliğine beliren cisim, binlerce insan tarafından hayalet olarak adlandırıldı. Kızın annesi, görüntüleri her izlediğinde tüylerinin ürperdiğini belirtirken o anlara ilişkin videoyu da paylaştı. İşte, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep olan o görüntüler
Dünya Meksika'da dehşete düşüren görüntüleri konuşuyor! Meksika'nın San Nicolás de los Garza şehrinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hernandez Blankhaa isimli genç bir kadın, küçük kızlarını parka götürdü. Blankhaa, saniyeler sonra yaşanacaklardan habersiz olarak o anları videoya aldı.
Blankhaa'nın en küçük kızı, kaydırağın üzerine çıktı ve normal bir şekilde aşağıya doğru kaydı. Anne ise o anları videoya kaydediyordu.
Daha sonra, görüntüleri izleyen kadın, tüylerini diken diken eden bir ayrıntıyı fark etti.
Yaşanan olayı, dört gün sonra Facebook üzerinden paylaşan kadın, videoyu yükleyip yüklememekten emin olamadığını belirtti.
HAYALETE BENZEYEN BİR CİSİM GÖRDÜ!
Genç kadının çektiği görüntülerde yer alan detay ise akıllara adeta durgunluk verici cinstendi...