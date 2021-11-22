Trend Galeri Trend Yaşam Dünya o görüntüleri konuşuyor: Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Ne olduğunu kimse anlayamadı…

Dünya o görüntüleri konuşuyor: Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Ne olduğunu kimse anlayamadı…

Dünya Meksika'dan gelen görüntüleri konuşuyor! Sosyal medyada viral olan görüntülerde küçük bir kızın kaydıraktan kayarken arkasında beliren cisim dehşete düşürdü. Hernandez Blankhaa isimli bir kadın, Facebook hesabına küçük kızının kaydıraktan kayma anlarını yükledi. Küçük kız kaydıraktan kaydığı anda arkasında kısa süreliğine beliren cisim, binlerce insan tarafından hayalet olarak adlandırıldı. Kızın annesi, görüntüleri her izlediğinde tüylerinin ürperdiğini belirtirken o anlara ilişkin videoyu da paylaştı. İşte, sosyal medyada büyük tartışmalara sebep olan o görüntüler

Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:47 PAYLAŞ