Dünya okyanusları içinde en geniş ve en derin olanı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 10 Ağustos 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Dünya okyanusları içinde en geniş ve en derin olanı hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 10.08.2025 22:09 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:10
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulanDünya okyanusları içinde en geniş ve en derin olanı hangisidir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Dünya okyanusları içinde en geniş ve en derin olanı hangisidir?

A. Atlantik

B. Hint

C. Pasifi

D. Arktik

Doğru cevap C. Pasifik

Pasifik Okyanusu, hem yüzölçümü hem de ortalama/azami derinlik açısından Dünya'nın en büyük ve en derin okyanusudur. Yaklaşık 168 milyon km² alan kaplar ve Mariana Çukuru'nda 10.984 metre derinliğe ulaşır.

