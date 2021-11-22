Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk gizli planını ağzından kaçırdı: Ne kadar hızlı o kadar iyi...

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, felaket senaryosunu açıkladı. NASA ve SpaceX'in Mars'ta gerçekleştirdiği çalışmalar tüm dünyada merakla tekip edilirken Elon Musk'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 'Mars'a gitmek zorundayız' diyen Musk, gizli planını açıkladı.

Mars ile ilgili çalışmalar tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. NASA ve SpaceX'in Mars için neden bu kadar ısrar ettiği düşündürürken konuyla ilgili SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elon Musk Mars ile ilgili gizli planını açıkladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmek zorunda olduklarını ifade etti. bunun nedeni olarak da kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaşa yönelik tehdidin devam ettiğini öne sürdü. Kıyametten önce nükleer savaş anlamına gelen bu olay, Nükleer Armageddon olarak adlandırılıyor...

EĞER YAŞAM KOŞULLARI SAĞLANIRSA... NASA ve SpaceX'in Mars'ta yaşam için neden bu kadar ısrar ettiğine dair en net Elon Musk'tan geldi. Musk, kıyamet öncesi yaşanması beklenen nükleer savaş nedeniyle Mars'ta yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. Eğer yaşam koşulları sağlanırsa, bu çalışmaların öncüleri kıyamet öncesinde Mars'a yerleşecek ve yaşamlarına orada devam edecek.

HEDEF: İNSANLIĞI ÇOK GEZEGENLİ HALE GETİRMEK Musk, iklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olguları işaret ederek bu risklerin azaltılması gerektiğini vurguladı. Musk'a göre,bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.