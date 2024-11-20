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Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu
Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu
Dünya üzerinde birbirinden etkileyici pek çok yer bulunuyor. Öyle mimariler var ki günümüzde bile hala nasıl yapıldığı anlaşılamıyor. Amerika kıtasından Asya kıtasına 'Dünyanın En Etkileyici 19 Mekan'ı listelendi. Sıralamaya Türkiye'den de bir tarihi yapı girdi. İşte liste;
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:14