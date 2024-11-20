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Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Dünya üzerinde birbirinden etkileyici pek çok yer bulunuyor. Öyle mimariler var ki günümüzde bile hala nasıl yapıldığı anlaşılamıyor. Amerika kıtasından Asya kıtasına 'Dünyanın En Etkileyici 19 Mekan'ı listelendi. Sıralamaya Türkiye'den de bir tarihi yapı girdi. İşte liste;

Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:14
Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Dünyanın En Etkileyici 19 Mekanı listesi açıklandı. Birbirinden eşsiz ve tarihi özelliğe sahip yapılar arasında Türkiye'den de bir mekan kendine yer buldu. İşte Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan

Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Şili'de bulunan Paskalya Adası!

Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Peru'da bulunan ve Dünyanın 7 Harikası'ndan biri seçilen Machu Picchu.

Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Rio'da 'Kurtarıcı İsa' olarak bilinen devasa İsa Heykeli.

Dünyadaki En Etkileyici 19 Mekan! Mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılara Türkiye’den de bir yer damga vurdu

Guatemala'da bulunan 'Tikal'.

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