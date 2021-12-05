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Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

Dünyada üretilen ilk robot olan ksenobotlar üremeye başladı. Bilinen insan ve hayvandan farklı bir biyolojik üremeye şahit olan bilim insanları şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 16:00
Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

İlk canlı robotları yaratan ABD'li bilim insanları, 'ksenobot' ismini verdileri bu yaşam formalarının artık çoğalabildiğini açıkladı.

Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

Ksenobotlar, adını Afrika pençeli kurbağasından alıyor. Zaten bu minik robotçuklar onlardan meydana getirildi.

Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

Konuyla ilgili açıklama yapan Vermont Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin Wyss Biyolojiden Esinlenmiş Mühendislik Enstitüsü'nden bir araya gelen bilim insanları ksenobotların herhangi bir hayvan ve bitkin farklı olarak biyolojik üreme biçimi geliştirdiklerini söyledi. Bilim dünyası bu sonuç karşısında şaşkına dönmüş durumda.

Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

Biyoloji Profesörü Micheal Levin konuyla ilgili, "Kurbağaların kullandığı bir üreme yöntemi vardır. Ancak bu embriyo kendi kendine yeni üreme yöntemleri bulmuş gibi gözüküyor" dedi.

Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

Paylaşılan görüntülerde C şeklindeki ebeveyn ksenotoların gevşek kök hücreleri toplayıp yavru yığınları oluşturduğu görüldü.
Ksenebotları görenler ise onları robota benzetemedi. Bilgisayar ve robot bilim profesörü Josh Bongard ise "Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür, ama önemli olan bu değil; robotun ne yaptığıdır. Yani önemli olan robotun kendi başına insanlar adına hareket etmesidir" sözlerine yer verdi.

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