Dünyadaki ilk robotlar üremeyi başardı

İlk canlı robotları yaratan ABD'li bilim insanları, 'ksenobot' ismini verdileri bu yaşam formalarının artık çoğalabildiğini açıkladı.

Ksenobotlar, adını Afrika pençeli kurbağasından alıyor. Zaten bu minik robotçuklar onlardan meydana getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vermont Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin Wyss Biyolojiden Esinlenmiş Mühendislik Enstitüsü'nden bir araya gelen bilim insanları ksenobotların herhangi bir hayvan ve bitkin farklı olarak biyolojik üreme biçimi geliştirdiklerini söyledi. Bilim dünyası bu sonuç karşısında şaşkına dönmüş durumda.

Biyoloji Profesörü Micheal Levin konuyla ilgili, "Kurbağaların kullandığı bir üreme yöntemi vardır. Ancak bu embriyo kendi kendine yeni üreme yöntemleri bulmuş gibi gözüküyor" dedi.