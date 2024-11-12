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Dünyanın “100 marka şehri” belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 20 ülkeden 15 bin kişinin katıldığı "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu araştırma ile yılın en tanınmış 100 marka şehri belirlendi. Araştırmada, şehirlerin tanınırlığı, itibarı ve tercih edilme oranları, 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında incelendi. Ele alınan ana başlıklar; "İş ve Yatırım", "Yaşanabilirlik", "Kültür ve Miras", "İnsanlar ve Değerler", "Sürdürülebilirlik ve Ulaşım", "Yönetim", "Eğitim ve Bilim" olarak sıralandı. İşte, 2024 yılının 100 marka şehri…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:42
Dünyanın 100 marka şehri belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katılım gösterdi. Listeye Türkiye'den 3 şehrimiz damga vururken listede yer alan "marka şehirler" merak ediliyor. İşte, dünyanın 100 marka şehri haberin devamında…

Dünyanın 100 marka şehri belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

1. Birleşik Krallık/ Londra

Dünyanın 100 marka şehri belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

2. ABD/ New York

Dünyanın 100 marka şehri belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

3. Fransa / Paris

Dünyanın 100 marka şehri belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

4. Japonya / Tokyo

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