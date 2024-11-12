Dünyanın “100 marka şehri” belli oldu! Türkiye’den 3 şehir listeye damgasını vurdu!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 20 ülkeden 15 bin kişinin katıldığı "City Index 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu araştırma ile yılın en tanınmış 100 marka şehri belirlendi. Araştırmada, şehirlerin tanınırlığı, itibarı ve tercih edilme oranları, 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında incelendi. Ele alınan ana başlıklar; "İş ve Yatırım", "Yaşanabilirlik", "Kültür ve Miras", "İnsanlar ve Değerler", "Sürdürülebilirlik ve Ulaşım", "Yönetim", "Eğitim ve Bilim" olarak sıralandı. İşte, 2024 yılının 100 marka şehri…